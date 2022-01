Positano, 130 dosi al centro vaccinale, sabato e domenica si punta a 400. Il dott. Siracusa: “Affluenza molto alta”

Il centro vaccinale di Positano, in costiera amalfitana, è al lavoro sin dagli albori della diffusione del farmaco anti-covid 19. Positanonews monitora quotidianamente l’andamento delle dosi inoculate ai cittadini, così come il sindaco Giuseppe Guida e il dottor Aniello Siracusa, che abbiamo potuto intervistare in queste ore prima degli inizi della campagna vaccinale anche per i bimbi di Positano. La fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, come ha confermato il dott. Siracusa, potrà vaccinarsi da domani. Stiamo procedendo abbastanza bene con le vaccinazioni – dice il Dottore. Adesso procediamo anche con i bambini, con la fascia di età dei minori tra 5 e 11 anni da domani. Facciamo una seconda seduta anche sabato, per questa settimana abbiamo previsto anche sabato e domenica per gli adulti. Cerchiamo di impegnarci al massimo per venire incontro alle esigenze. L’affluenza è molto alta. I numeri dei contagi stanno scendendo – continua – ma bisogna tener conto di altre variabili. I numeri delle vaccinazioni a Positano, tra l’altro, raggiungono le 130 dosi inoculate oggi, con un’ambizioso obiettivo 400 per il fine settimana, tra sabato e domenica.