Pillola anti-Covid Merck, prime 480 dosi alla Campania. De Luca: “Torna il mercato nero, questa volta dei farmaci antivirali”. È arrivato in Italia il Molnupiravir, con le prime 480 dosi destinate ai malati della Campania, su un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole assegnato dal Ministero alle Regioni italiane. La pillola anti-covid Merck è stata autorizzata al fine di trattare i “pazienti non ospedalizzati per COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave”, spiega una nota dell’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco.

Riportiamo di seguito le parole del governatore De Luca

Ad aprile dello scorso anno, in polemica con il commissario di Governo, ho parlato di mercato nero dei vaccini perché quella era la realtà. La Campania aveva ricevuto meno dosi tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione.

Ora ho la sensazione che stia iniziando il mercato nero dei farmaci antivirali.

Questo tipo di farmaci è prezioso perché ci consente di decongestionare gli ospedali e curare a domicilio i pazienti che non hanno sintomi gravi.

Questi farmaci al momento sono stati così distribuiti:

Campania, 480 colli (scatole);

Emilia Romagna (1.3 milioni di abitanti in meno della Campania), 840 colli;

Lazio (stessa popolazione della Campania), 1680 colli;

Lombardia, 1080 colli, adeguati alla popolazione;

Toscana (3 milioni di abitanti in meno della Campania), 1440 colli;

Veneto (quasi 1 milione di abitanti in meno della Campania), 2160 colli.

È una vergogna.

Siamo pronti a rivolgerci alla magistratura penale.

Chiediamo al commissario di ripartire i farmaci antivirali in base alla popolazione.