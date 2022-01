Piano di Sorrento, Via delle Rose: uomo lasciato al freddo senza fissa dimora.

È da qualche giorno che in Via delle Rose, a Piano di Sorrento, nel “parchetto”, dov’è presente l’area di pattinaggio, adiacente al Parco Giochi, su una delle panchine dorme un uomo di all’incirca quarant’anni. L’uomo dorme al freddo, avvolto soltanto da una coperta. Vicino alla panchina ci sono delle buste, in cui probabilmente ha del cibo ed effetti personali.

Non si conosce la sua provenienza, nè il motivo per cui dorme lì al freddo e non in una dimora.

Si spera che il Comune di Piano di Sorrento prenda al più presto dei provvedimenti per evitare che l’uomo possa andare incontro a gravi problemi di salute.