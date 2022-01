Piano di Sorrento, un ringraziamento ai volontari nella gestione degli accessi al centro vaccinale di Villa Fondi

Piano di Sorrento. Abbiamo già evidenziato il problema relativo alla gestione dell’afflusso al centro vaccinale di Villa Fondi dove si stanno creando lunghe file ed assembramenti in attesa di poter conquistare un numero che dia accesso alla vaccinazione. Come stabilito con le ultime disposizioni comunali, la mattina possono accedere al centro solo coloro che hanno regolare convocazione mentre il pomeriggio si può accedere liberamente senza obbligo di prenotazione. Ed è inevitabile che si crei una situazione difficilmente gestibile soprattutto la mattina quando da una parte ci sono le persone convocate che hanno libero accesso al centro e dall’altra la fila di chi magari vuole conquistare un numero per poi ritornare nel pomeriggio e finalmente ricevere la dose di vaccino.

Insieme agli agenti della Polizia Municipale che cercano di gestire la situazione bisogna menzionare i volontari appartenenti a diverse associazioni locali che si sono attivati per mantenere la situazione sotto controllo ed evitare il peggio. Il loro apporto risulta fondamentale in questo momento così difficile in cui è necessario che ognuna faccia la propria parte perché solo insieme se ne potrà uscire.

Purtroppo il problema è legato all’organizzazione deficitaria del servizio di prenotazione che prevede il ritiro del numero direttamente presso il centro vaccinale con la conseguente formazione di lunghe file di persone che poi torneranno nel pomeriggio e si rimetteranno in fila in attesa del proprio turno. Sarebbe sicuramente meglio ritornare al vecchio sistema di prenotazione online oppure tramite telefono con del personale addetto a ricevere le richieste e fissare gli appuntamenti. In questo modo si eviterebbero inutili file che spesso sfociano in veri e propri assembramenti e soprattutto si avrebbe la certezza di ricevere il vaccino senza rischiare di vedere le dosi finire e dover tornare il giorno successivo.