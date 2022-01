Piano di Sorrento: ultimo giorno di lavoro per il funzionario del Comune, i ringraziamenti del vicesindaco. Il Comune di Piano di Sorrento saluta il funzionario Luigi Maresca. Tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il vicesindaco, Giovanni Iaccarino, gli ha porto i suoi ringraziamenti:

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro di Luigi Maresca, funzionario del Comune di Piano di Sorrento.

Una persona perbene ed un servitore delle istituzioni capace, con una grande umanità.

Non nascondo l’emozione per la perdita di una risorsa straordinaria per il nostro comune, ma gli auguro ogni bene per questa nuova fase della vita.

Luigi carissimo GRAZIE DI TUTTO