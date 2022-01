Piano di Sorrento, stamattina l’open day per i bambini dai 5 agli 11 anni a Villa Fondi: tantissime le persone in fila. Questa mattina di sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.oo e fino alle ore 13.oo, l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha organizzato un open day pediatrico per la vaccinazione ei bambini dai 5 agli 11 anni.

Ricordiamo che occorre che il minore sia accompagnato dai genitori o, eventualmente, da un genitore munito di delega dell’altro.

Non occorre prenotazione. La vaccinazione avverrà previa adesione alla campagna vaccinale al link regionale (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino), adesione da effettuare preferibilmente prima di recarsi al centro vaccinale.

Con un’organizzazione diversa rispetto alla volta precedente, la coda di persone in attesa è veramente lunghissima, arrivando fin quasi in fondo alla strada. Si spera che riusciranno a vaccinare tutti i presenti ma, dato l’elevata adesione, ancora non si sa se il vaccino riuscirà ad essere somministrato a tutti.