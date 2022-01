Piano di Sorrento: stamattina il Teatro dei Burattini. A Piano di Sorrento, presso il Mercato ortofrutticolo in Piazza della Repubblica, questa mattina di domenica 2 gennaio 2022 è in corso il Teatro dei Burattini, a cura del Teatro Nazionale dei Burattini Mercurio. Lucio Esposito e Sara Ciocio hanno sentito per Positanonews le parole del vicesindaco di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino.

“In realtà eravamo molto in ansia e preoccupati per questa diffusione esponenziale del virus – ha detto il vicesindaco -. Vedete anche pochi espositori perché diversi di loro hanno avuto contatti diretti, preferendo quindi mettersi in autoisolamento. Andiamo avanti, facendo il possibile. Resistiamo e cerchiamo di mantenere l’atmosfera festiva”.

“Volevo ricordare che abbiamo al Teatro delle Rose, grazie ad un contributo della Città Metropolitana, altrimenti non sarebbe stato possibile, due eventi. Partiamo domani con il primo: verrà il figlio di Gianni Morandi, Marco Morandi, che paga le pene di essere un figlio d’arte ma ha anche una sua capacità, grazie alla quale ha preparato un recital che si chiama In nome del padre. Avremo anche un video in cui comparirà Gianni Morandi. Il 5 chiuderemo questa kermesse natalizia emergenziale, ma comunque necessaria per tentare di trasmettere lo spirito del Natale, con la cantante Fiordaliso che farà un concerto di canti natalizi. Se qualcuno volesse partecipare, ancora c’è spazio. La prenotazione è possibile direttamente ai numeri del Teatro delle Rose.