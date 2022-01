Piano di Sorrento, sabato 8 gennaio a Villa Fondi open day per le vaccinazioni dai 5 agli 11 anni

Piano di Sorrento. Sabato 8 gennaio, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Centro Vaccinale di Villa Fondi open day per la campagna vaccinale pediatrica riservata alla fascia di età dai 5 agli 11 anni.

Per poter accedere alla vaccinazione è necessario che il minore sia accompagnato dai genitori o, eventualmente, da un genitore munito di delega dell’altro.

Non occorre prenotazione; la vaccinazione avverrà previa adesione alla campagna vaccinale al link regionale (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino), adesione da effettuare preferibilmente prima di recarsi al Centro vaccinale.

Dalle 10.00 alle 12.00 è prevista anche un’animazione per i bambini in modo da accompagnarli in questo momento delicato con il gioco ed il sorriso.