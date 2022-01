Piano di Sorrento rischia la zona rossa, 425 contagiati, circa il 50% dei tamponi sono positivi. Almeno attivate il COC. Nella prima fase ci si allarmava per molto meno, siamo a numeri da record non solo per la Penisola Sorrentina, ma anche per la provincia di Napoli e la Campania. Umilmente consigliamo al sindaco Salvatore Cappiello di attivare il COC, potenziare la protezione civile ( ci sono oltre mille persone in quarantena ) e adottare delle misure restrittive , fra cui la chiusura di tutte le scuole, il Nautico , secondo noi, per una settimana è meglio chiuderlo, poi aumentare i controlli sui green pass, abbiamo saputo dai bar che decine di persone senza green pass vogliono lo stesso entrare . Per quanto riguarda i vaccini ci sono ben cinquemila carottesi che devono ancora farsi la terza dose onde evitare il rischio dello scadere del green pass .

AGGIORNAMENTO DATI COVID-19 A PIANO DI SORRENTO

Nel periodo dal giorno 6 al giorno 8 gennaio sono stati effettuati 478 tamponi. Sono guariti 31 concittadini e 225 risultano positivi al Covid; di essi, 42 presentano sintomi lievi e 183 asintomatici. Attualmente i concittadini positivi al Covid sono pertanto complessivamente 425.

Sino al giorno 8 gennaio sono stati somministrati 24304 vaccini, di cui 10440 prime dosi, 8986 seconde dosi e 4878 terze dosi. (Dati come risultanti dalla piattaforma e-Covid Comunicazioni Regione Campania)

Invitiamo i cittadini a comunicare eventuali positività rilevate a seguito di test antigenico all’indirizzo: sindaco@comune.pianodisorrento.na.it.

Raccomandiamo di aderire alla campagna vaccinale, di rispettare rigorosamente tutte le norme di prevenzione e riduzione del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale, il corretto uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani.