Piano di Sorrento, recuperato l’uomo precipitato con l’auto: è salvo. E’ salvo per miracolo l’uomo precipitato con l’auto alla “Madonnina”, nella curva al KM. 6 della S.S. 163 poco prima di Tordigliano andando verso Positano sui tornanti che portano dalla Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana verso le 13.

All’inizio sembrava una tragedia, per fortuna, però, è stata scampata. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo venisse da Positano, in direzione di Piano di Sorrento, per precipitare poco dopo la Madonnina. Non si sa ancora per quale motivo sia avvenuto l’incidente, se per il troppo sole o se ha perso il controllo del veicolo. Per ora l’importante è che sia salvo.