Piano di Sorrento, proseguono i lavori in Via San Michele tra i disagi dei residenti

Piano di Sorrento. Proseguono i lavori in Via San Michele, la strada nel cuore del centro storico carottese che conduce alla Basilica di San Michele Arcangelo. Sicuramente una delle arterie più belle della città della penisola sorrentina grazie anche alla presenza di palazzi antichi con androni ricchi di arte e storia. I lavori, seppur necessari, stanno chiaramente comportando disagi ai residenti che spesso sono impossibilitati a transitare con le auto per raggiungere le proprie abitazioni trattandosi di una strada comunque molto stretta e che diventa impercorribile con i veicoli quando sono presenti i mezzi necessari per effettuare i lavori. A tutto questo si aggiunge anche un ulteriore disagio legato al fatto che sovente le auto vengono momentaneamente parcheggiate (in maniera arbitraria e certamente in difformità al Codice della Strada) nel tratto di Via San Michele immediatamente antecedente l’area interessata dei lavori bloccando l’accesso alla traversa che conduce a Via delle Rose ed impedendo il passaggio non solo delle auto ma anche dei ciclomotori.