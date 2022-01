Piano di Sorrento, proseguono i lavori alle tese per Marina di Cassano con notevoli disagi per i residenti

Piano di Sorrento. Proseguono i lavori di riqualificazione delle Tese che conducono al borgo di Marina di Cassano con la conseguente chiusura delle rampe interdette al traffico veicolare e pedonale. Aumentano i disagi per i residenti della Marina che si vedono impossibilitati a raggiungere la parte alta della città, costretti ad una sorta di quarantena forzata.

Anche l’ascensore che collega il borgo marinaro con Via Ripa di Cassano funziona solo fino alle 13.00 e, fino a questo momento, è stata inascoltata la richiesta dei residenti di far funzionale l’ascensore anche nelle ore pomeridiana e serali fino a quando le rampe non siano completamente fruibili.