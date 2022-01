Piano di Sorrento, prosegue la mensa scolastica. Dad pomeridiana per chi non vuole usufruire del servizio

Piano di Sorrento. In merito all’erogazione del servizio di mensa con specifico riguardo alla problematica della diffusione del contagio da Covid-19 la Commissione mensa scolastica, riunitasi questo pomeriggio, tenuto conto dei dati forniti dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo sugli studenti che fruiscono della mensa, che risultano essere la quasi totalità della platea scolastica, ha stabilito di proseguire il servizio: «Alle famiglie che preferiscano non usufruire della mensa e quindi vogliano ritirare in anticipo i propri figli, verrà data la possibilità da parte della scuola di ricorrere alla dad per le attività pomeridiane previste nell’orario post mensa. Si riportano altresì i dati epidemiologici forniti dal Dirigente scolastico ieri, riferiti all’Istituto comprensivo di Piano di Sorrento.

Sono risultati positivi al Covid: 1 dipendente personale ATA positivo al covid su 30, 3 insegnanti positivi su 153. Gli alunni positivi al covid che frequentano la scuola primaria sono 9 su 503 e quelli in quarantena/isolamento sono 16 su 503, invece presso la secondaria di primo grado, i positivi sono 20 su 399 mentre quelli in quarantena/isolamento sono 36 su 399».