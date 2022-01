Piano di Sorrento/Positano: domani ANAS chiude la SS 163 per recuperare auto, ma non era meglio aspettare lunedì? Pochi minuti fa, a tarda serata quindi, giunge in redazione questo comunicato dell’ANAS

Nella giornata di domani, a Piano di Sorrento (Napoli), nella fascia compresa tra le ore 08.00 e le 18.00, sarà sospesa la circolazione sulla strada statale 163 “Amalfitana” in entrambe le direzioni, e per il tempo strettamente necessario, per consentire al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, le operazioni di recupero di una vettura ribaltatasi a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri al km 6,700. Il personale Anas sarà presente sul luogo.

Verso le 13 di ieri pomeriggio a Piano di Sorrento si è temuta la tragedia quando un uomo è precipitato con la sua auto alla “Madonnina”, nella curva al KM. 6 della S.S. 163 poco prima di Tordigliano, tornando da Positano, sui tornanti che uniscono la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Nella stessa giornata di ieri è stato immediatamente soccorso l’uomo, che fortunatamente salvo. All’inizio sembrava una tragedia, per fortuna, però, è stata scampata. L’uomo è rimasto ferito dopo aver sfondato con la propria auto un muretto sulla Statale 163 , nel territorio compreso tra Piano di Sorrento e la costiera amalfitana. Il conducente dell’auto, un uomo di 30 anni, ha riportato fratture alla spalla ed escoriazioni lungo il corpo, ed è ricoverato all’ ospedale di Sorrento. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Nel corso di questa mattina, si è provato a recuperare l’auto che guidava, una “Toyota”, che è rotolata per circa 25 metri lungo una scarpata prima di trovare sul percorso un robusto Pino, che ne ha bloccato la corsa verso il mare. Dopo un pò è stata liberata la strada e si pensava erronaeamente che l’auto era stata recuperata, invece non è così.

Ci sembra assurdo farlo la domenica quando c’è sicuramente un grande flusso turistico, vista le belle giornate di sole, verso Positano, Praiano , Amalfi e la Costiera amalfitana