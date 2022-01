Piano di Sorrento piange la scomparsa del 78enne Attilio Gebbano (“Pinuccio”)

Piano di Sorrento. All’età di 78 anni si è concluso il cammino terreno di Attilio Gebbano conosciuto da tutti come “Pinuccio”. A darne il triste annuncio il fratello Santino, le sorelle Teresa, Anna, Silvana, Giovanna e Marisa, i cognati, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Le esequie saranno celebrate martedì 18 gennaio alle ore 10.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo e dopo il rito funebre, per volontà dell’estino, la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.