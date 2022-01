Piano di Sorrento, Open day pediatrico. Il vice sindaco di Sant’Agnello Attilio Massa evita il peggio ai bambini. C’era un amministratore presente questa mattina a Villa Fondi, ma non era un amministratore carottese, a fare da collante con l’ASL Napoli e i cittadini è stato un assessore santanellese a ringraziarlo i genitori che ci hanno inviato altre foto e video. A Meta è andata bene perchè era presente il sindaco con tutti gli amministratori , per parlare di un altro comune, ma anche a Massa Lubrense sono presenti gli amministratori, non si possono lasciare soli i cittadini in queste circostanze.

Buongiorno volev ringraziare l’assessore ATTILIO massa di sant agnello per aver dato una mano allo svolgimento delle procedure della fila per le vaccinazioni dei bambini di stamattina.

Senza di lui si sarebbe creato un caos pazzesco visto che alle 8:30 c’erano già più di 100 bambini.

Tutto questo ha permesso di formare una fila lunga ma distanziata.

Con l’auspicio che vengano nei giorni successivi prese misure di buon senso come quella di stamattina.