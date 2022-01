Piano di Sorrento, oggi il Roma riprende la notizia di Positanonews dell’uomo abbandonato in Via delle Rose

Il Roma, quotidiano storico di Napoli, oggi, 30 gennaio 2022, riprende la notizia riportata dalla testata online “Positanonews”, vale a dire la storia di un uomo divenuto clochard perché incapace di elaborare il lutto per la perdita della moglie morta di cancro alcune settimane fa. L’uomo “vive” sulle panchine di Via delle Rose. Ricordo che Massimo Recalcati, più volte ospite del Comune di Piano di Sorrento ha scritto un saggio sul dolore per la perdita del coniuge e i traumi che esso provoca dal titolo emblematico “Incontrare l’assenza”(2016). L’augurio è che non ci sia bisogno di scomodare lo psicanalista milanese e che qualcuno si occupi di questa persona, lui è una presenza non un’assenza e noi cristiani.

Luigi De Rosa