Piano di Sorrento, nella Bottega della Cornice l'artista dell'intarsio Angelo Cervogni

Piano di Sorrento. Sul Corso Italia, a pochi passi da Piazza Cota, c’è un piccolo negozio in cui è possibile entrare in contatto con l’arte in tutte le sue forme ammirando quadri di varie tecniche, immergendosi in un’atmosfera dove il tempo sembra fermarsi e ci si trova a vivere l’esperienza unica che solo il contatto con l’arte può dare. Stiamo parlando della “Bottega della Cornice” di Giuseppe Cappiello. Un negozio in cui non solo si possono far incorniciare quadri e foto con una scelta di colori e materiali enorme, ma si ha la sensazione di entrare in una vera e propria galleria d’arte che nasconde tanti piccoli tesori.

Ed oggi vogliamo parlarvi di un capolavoro della tarsia dell’artista Angelo Cervogni che con la sua bravura e sensibilità ha realizzato, intarsiando un unico pezzo di legno, un Cristo spettacolare ed emozionante. Angelo coltiva la passione dell’intarsio da quando aveva appena 13 anni e conosce questo mestiere da 39 anni. Ci parla con amore e passione di questa sua opera, realizzata circa 8 anni fa. In quel pezzo di legno intarsiato si coglie tutto il dolore del Cristo morto che cattura lo sguardo ed imprigiona il cuore.

Facciamo i nostri complimenti all’artista Angelo per la sua grande bravura e per la grande passione che riesce a trasfondere nelle sue opere.