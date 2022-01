Piano di Sorrento. Alle 10.30 di questa mattina, nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine ai Colli di Fontanelle, l’ultimo saluto ad Antonino Aversa, prematuramente scomparso all’età di 45 anni. Un dolore immenso per la città e per tutti coloro che l’hanno conosciuto e che sono vicini al dolore della famiglia, della moglie rimasta da sola con i loro tre figli. Una morte difficile e dura da accettare che ha gettato un velo di tristezza all’inizio del nuovo anno. A ricordarlo con affetto anche Mario Russo, consigliere di minoranza al Comune di Piano di Sorrento: «Era un grande lavoratore, una persona umile, un padre di famiglia con dei figli piccoli. Quello del primo giorno dell’anno è stato un amaro risveglio. Una tragica notizia che ha colpito tutta la comunità carottese anche per la giovane età di Antonino. Lo incontravo quasi tutti i giorni e sapere che non c’è più rappresenta un dolore immenso».

(video di Sara Ciocio e Lucio Esposito)