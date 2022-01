Piano di Sorrento, nel Giorno della Memoria gli studenti del Nautico e dell’I.C. incontrano lo scrittore Roberto Giordano

Piano di Sorrento. Per non dimenticare… Giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, i ragazzi dell’Istituto Nautico “Nino Bixio” e dell’Istituto Comprensivo incontreranno on line Roberto Giordano per discutere del suo libro “Irena Sendler, La Terza Madre del Ghetto di Varsavia”.

”Dobbiamo lottare per ciò che è buono, il buono deve prevalere ed io ci credo. Finché vivrò, finché avrò forza, professerò che la cosa più importante: è la bontà” (Irena Sendler).