Piano di Sorrento, multe ai disabili sulle strisce blu? Salvatore Cimmino “Dal 2022 gratuite in tutta Italia ” . Continuano ad arrivare segnalazioni di multe fatte ad auto con contrassegno di disabile sulle strisce blu , nonostante la riforma del Codice della Strada che prevede la gratuità dal primo gennaio 2022 , abbiamo chiesto conferma a Salvatore Cimmino , paladino di tantissime battaglie in tutto il mondo per abbattere le barriere per i disabili che ha sottolineato e confermato

Con Decreto Infrastrutture n. 121/2021, nel coordinato con la legge di conversione 9 Novembre 2021 n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 Novembre 2021, n. 267, è stata approvata la gratuità, a decorrere dal 1 Gennaio 2022, della sosta su strisce blu per persone disabili dotate di “Contrassegno Auto Disabili”. L’inesigibilità delle Leggi (molto spesso) dipende dalla mancanza di conoscenza dei Comuni. Un caro saluto