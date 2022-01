Piano di Sorrento, Marina di Cassano in trappola dai lavori mentre l’ascensore sospende il servizio alle 13. E chi sta male deve morire?

Piano di Sorrento ( Napoli ) Alcuni residenti a Marina di Cassano segnalano il disagio a muoversi in salita e discesa a causa dei lavori alle rampe per il fatto che l’ascensore sospende il servizio alle 13, mentre se venisse esteso all’intera giornata sicuramente agevolerebbe la mobilità dei residenti. Positanonews ha segnalato il problema , sul punto è intervenuto anche l’ex sindaco e capogruppo di opposizione Vincenzo Iaccarino

Ricordo che qualche mese fa sull’interruzione forzata del servizio per la revisione tecnica periodica dell’impianto ci sono state vere e proprie rivolte social che oggi non danno voce a un oggettivo bisogno dei residenti a poter usufruire dell’ascensore che può funzionare a regime. L’Amministrazione tenga in considerazione questa richiesta che mi pare più che legittima.

I residenti hanno totalmente ragione, non possono essere abbandonati così al loro destino. Secondo quanto ci dicono i residenti , troverebbe difficoltà a passare anche un’ambulanza del 118, ma se anche fosse un malore non grave o l’esigenza di un medicinale o di altro come devono fare i residenti? Si dovrebbe puntare una volta e per sempre ad avere l’ascensore aperto h24 se si vuole dare davvero un servizio alla cittadinanza, ma in ogni caso con i lavori in corso tenerlo aperto solo mezza giornata è davvero assurdo .