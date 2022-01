Piano di Sorrento: macchina parcheggiata finisce in strada, autobus bloccato da mezz’ora.

Non si sa come sia potuto succedere ma a Piano di Sorrento nei pressi del Supermercato Tre Esse un’automobile parcheggiata nella piccola salita accanto al Supermercato Tre Esse ha camminato, nonostante il freno a mano tirato, fino alla strada. Trovandosi di traverso lungo la via, sta creando non pochi problemi al traffico. Un autobus di linea, inoltre, è bloccato da circa mezz’ora, non riuscendo a transitare.

AGGIORNAMENTO

Il proprietario dell’auto è arrivato sul posto, spostando il veicolo. A quanto pare, il freno a mano si è guastato.