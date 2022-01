Piano di Sorrento, lutto nelle famiglie Franza e Vinaccia per la salita al cielo della dolce Maria

Piano di Sorrento. Le famiglie Franza e Vinaccia piangono la scomparsa di Maria, amatissima nel suo Borgo di San Liborio che così vuole ricordarla: «Se ne stanno partendo così dalla nostra Storia di paese le energie migliori, le colonne sapienti, le donne che hanno saputo consolidare con i calli alle mani e con la forza dell’intelligenza il valore della famiglia, scritto nelle nostre pagine di vita con la saggezza delle loro rughe e la forza del loro sorriso, le madri inossidabili… e tra queste oggi se ne parte da NOI la carissima signora Maria sposa, madre, nonna e amica, punto di riferimento per tutti quelli che l’hanno conosciuta e perciò amata. Tutto il nostro Borgo oggi la ricorda e la piange, abbracciandosi con gratitudine d’affetto alle famiglie Franza – Vinaccia».

E riportiamo il bellissimo ricordo di Luigi Iaccarino, ex sindaco di Piano di Sorrento e da sempre promotore e custode della bellezza e delle tradizioni del Borgo di San Liborio: «Un gelido vento, intriso di tristezza, incombe silenzioso per le nostre strade… un’altra partenza, di quelle significative, ci fa sentire ancora più poveri e più fragili. Eravamo abituati ormai alla protezione del suo sguardo, figli protetti e prediletti nonostante qualche ruga già presente sulle nostre facce. È vero, quanto più tempo puoi contare su un affetto solido tanto più grande è il vuoto che ti prende al suo svanire… ma voi, cara Maria, ci avete insegnato con i fatti che sempre e comunque bisogna ringraziare Iddio. Ed io perciò mi rivolgo a Lui, non chiedendoGli perché vi ha chiamato in questo tempo così strano di vuoti sospesi e di silenzi impalpabili, ma per ringraziarLo per il tempo generoso che a noi vi ha donato».

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ed agli amici per la grave perdita.