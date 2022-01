Piano di Sorrento, l’associazione Agape alla scoperta del Corso dei Capitani

Piano di Sorrento. L’Agape (l’associazione delle guide ed accompagnatori turistici di Piano di Sorrento) ha organizzato una serie di eventi con delle escursioni mirate alla scoperta dei luoghi storici della città. Un’iniziativa molto interessante che oggi, nel giorno dell’Epifania, ha visto una visita al Corso dei Capitani. Gegè Lorenzano ci spiega le origini del nome di questa strada dovuto al fatto che, già a partire dal XIII secolo, costituiva la via più importante della Carotto e della Cassano “bene” dove risiedevano i comandanti più importanti. Poi, nel 1.799, per l’adesione di molti di questi comandanti alla repubblica partenopea, i Borboni che ritornarono al potere gliela fecero pagare cara e non solo alterarono i blasoni all’esterno delle case, ma costruirono Via Madonna di Rosella e Via Francesco Saverio Ciampa per sminuire l’importanza del Corso dei Capitani.

Un plauso all’Associazione Agape per questa bellissima iniziativa dal grande valore culturale e che permette di far conoscere ai carottesi – e non solo – la storia della città di Piano di Sorrento.