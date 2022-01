Piano di Sorrento, il vice sindaco Gianni Iaccarino “Siamo pronti ad attenerci alla legge sui posti dei disabili con la SIS” . Il vice sindaco Giovanni Iaccarino ci informa che ci sarà un incontro con la SIS “Piano di Sorrento ha a cuore le problematiche dei disabili e abbiamo diversi posti riservati ad essi. Per l’applicazione della legge ricordo che la gestione delle strisce blu è riservata ad una società in appalto. Per l’applicazione della legge , che è di portata nazionale, faremo un ragionamento con la SIS per adeguarci ad essa senza ulteriori oneri per i cittadini”

Il vice sindaco, che ringraziamo, si sta interessando della vicenda ( che sono i cittadini che sollevano rivolgendosi a noi, riceviamo continuamente mail e whatsapp, ndr ) . In effetti è verissimo quello che dice, la gestione delle strisce blu è di una società privata che ha avuto un appalto in tal senso. Ma in questo caso la società non può non adeguarsi, essendo una legge nazionale, ed il Comune, ente appaltatore, deve pretendere giustamente l’applicazione della normativa alla quale la SIS avrebbe dovuto adeguarsi .