Piano di Sorrento, il vice sindaco Gianni Iaccarino “Ad ogni comune il suo hub vaccinale”

Impossibile arginare una pressione sulle strutture esistenti, nonostante piattaforme di prenotazione( già complete fino a febbraio), scadenze di green pass per tanti lavoratori che devono adeguarsi alle normative governative, alle crescenti vaccinazioni per bambini ( meno male) la prospettiva non remota della inoculazione di una quarta dose.

A mio sommesso avviso ,c’è la necessità di concertare con l’asl, nuove strategie e iniziative più stringenti per arginare una pandemia completamente fuori controllo.