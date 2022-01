Piano di Sorrento, il ruolo della Chiesa e del Centro Parrocchiale nel voto è il “Re è nudo” di Califano. Noi di Positanonews siamo troppo presi dal seguire i problemi del popolo, che in questo momento è assillato dalla pandemia da coronavirus Covid – 19 , vaccini, caos dovuti all’afflusso indiscriminato con assembramenti apocalittici. A proposito , diciamo a chi critica la piattaforma che abbiamo trovato varie falle anche noi, perchè la perfezione sarebbe quella di fare i vaccini tutti subito all’istante ovviamente, l’alternativa alla prenotazione è il caos totale, assembramenti, bimbi che piangono, ancora una volta notiamo l’assenza dell’amministrazione che altrove, a Meta, è presente in massa fattivamente risolvendo i problemi , quello che è successo con l’open day pediatrico è una pagina nera che si sarebbe evitata col sistema delle prenotazioni, che non è stato adottato in questo caso , ndr. Torniamo alle elezioni comunali del 2021 e diciamolo con chiarezza, le elezioni sono passate, è una pagina finita, speriamo che sia finito anche questo benedetto rodaggio ormai e dopo le feste si cambi marcia e si volti pagina. A parlare della politica carottese in genere sono sempre persone coinvolte, in questo caso Vincenzo Califano, portavoce dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino. Ma lasciamo perdere chi lo ha detto e concentriamoci sul cosa ha detto. La Chiesa e il Centro Parrocchiale a Piano di Sorrento hanno avuto un ruolo nella politica carottese? Non prendiamoci in giro, la risposta è si. Iaccarino era visto come un corpo estraneo all’Arciconfraternita, alla Chiesa, al Centro Parrocchiale, realtà che non frequentava . A differenza del super votato ex sindaco Giovanni Ruggiero, leader di questa amministrazione. Dopo l’incontro degli ex sindaci da Luigi Iaccarino si è passato ai fatti. L’amico Michele Gargiulo del caffè Maresca organizza un incontro al Centro Parrocchiale pochi giorni prima della presentazione delle liste non stava a “pettinare le bambole” , come dicono a Roma. Lo notò Positanonews, ma non solo , a rimanere sconcertato da questa operazione fu una voce fuori dal coro , Michele Maresca , l’ex consigliere comunale di minoranza, quindi contrario a Vincenzo Iaccarino, commentò la cosa con lucidità e razionalità criticando la medievale scesa in campo della Chiesa contro Iaccarino, che lui avversava ricordiamolo… A caruottoland la Chiesa era entrata a gamba tesa in elezioni che sarebbero andate sicuramente in modo diverso . Messaggi a Marco d’ Esposito e Rossella Russo , pressioni per farli dimettere e candidare e non far candidare con Vincenzo Iaccarino, con o senza la benedizione di Arturo, i costi sono presto fatti , se i due ex assessori rimanevano non poteva perdere. Diciamoci la verità con tanta serenità. Nessun dubbio da chi è solo osservatore. Gli ultimi dubbi sono stati tolti dal momento dello spoglio con Pasquale Irolla, il parroco della Chiesa di San Michele, che esultava per la vittoria da Michele Maresca del caffè Gargiulo. La Chiesa, o almeno parte di essa, si era messa in mezzo per far vincere Salvatore Cappiello .