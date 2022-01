Piano di Sorrento, il commosso messaggio di Giovanni Ruggiero per la prematura scomparsa di Antonino Aversa

Questa mattina la città di Piano di Sorrento si è svegliata con la triste notizia della prematura scomparsa del 45enne Antonino Aversa. Tra i messaggi di cordoglio riportiamo quello pubblicato sulla sua pagina Facebook da Giovanni Ruggiero, ex sindaco di Piano di Sorrento ed attuale consigliere di maggioranza: «Non immaginavo stanotte, nel posare il calice degli auguri, di sentire alle 5.27 il retrogusto amaro e acido della vita. Non pensavo di sperimentarlo subito. Sono preparato, o meglio pensavo di esserlo, e ora più che mai so che non lo sarò mai.

Voi invece provate a mettere una simpatia innata in un corpo da gigante. Prendete una generosità immediata e smisurata e datele forma in un carattere pratico e irriverente. Sommate mille insicurezze che in un’alchimia di spavalderia diventavano un coraggio senza uguali e si mostrava in un sorriso ironico e accogliente. Fate tutto questo e ci sarà Tonino.

E stamattina quando il buio copriva di umido e silenzio i nostri sogni ingenui di inizio d’anno, il suo cuore grande e generoso si è spezzato. Come può solo il cuore degli eroi.

E io che faccio parte dell’innumerevole schiera dei “cuori piccoli” mi inchino al tuo cuore troppo grande.

E per come potrò lo racconterò ai tuoi figli: devono sapere quanto coraggio e amore ci può essere in un cuore di uomo. Cuore fragile e immenso nello stesso tempo.

E io oggi vivo solo il rammarico di non esserci stato. Perdonami.

Cià Tonino…».