Piano di Sorrento, gratuità per le soste per i disabili senza limiti. ECCO L’ATTO DEL COMANDANTE GALANO

Piano di Sorrento ( Napoli ) . La battaglia di Positanonews è stata vinta e il vicesindaco Gianni Iaccarino è stato di parola, pochi minuti fa è stato pubblicato l’atto, l’ordinanza numero cinque, del comandante della polizia municipale Michele Galano . Complimenti a tutti e buon lavoro

Con decorrenza immediata, è stabilita la gratuità della sosta per i titolari del Contrassegno Unico disabili Europeo (CUDE), in tutte le aree di sosta a pagamento, senza alcuna limitazione oraria; a tal fine le persone con disabilità devono esporre il “CUDE”, in originale, nella parte

anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli e che il veicolo in quel momento sia a servizio del titolare del contrassegno