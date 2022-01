Piano di Sorrento, gli auguri di buon anno dal sindaco Salvatore Cappiello. Lucio Esposito e Sara Ciocio hanno intervistato il primo cittadino augurandogli buon 2022 a lui e alla Città di Piano e la Penisola Sorrentina in un momento particolarmente difficile per la curva epidemiologica in Campania e in Italia .