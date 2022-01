Piano di Sorrento, Giuseppe Arpino presidente del Forum dei Giovani, in Giunta anche Gaetano Ruggiero , figlio dell’ex sindaco, ed attuale Presidente del Consiglio , Giovanni Ruggiero. Vice-Presidente sarà invece Giorgia D’Esposito, segretaria Donatella Cuccaro. In Giunta ci sono anche Mattia Izzo, Sara D’Esposito, Federico Ponticorvo, Andrea Somma con Gaetano Ruggiero.

Ecco le parole del Presidente del Forum dei Giovani affidate al proprio profilo facebook:

“Personalmente alla prima persona singolare ho sempre preferito quella plurale.

Perciò questo non sarà mai il MIO forum ma sarà il NOSTRO forum.

Il forum di tutti i ragazzi di Piano.

Ieri sera ho ottenuto la fiducia della maggioranza come nuovo Presidente del forum, per la terza volta.

Ho nominato come mio vice Giorgia Fuser D’Esposito, persona che ammiro e che ha sempre dimostrato sul campo il suo valore.

La segreteria è stata affidata a Donatella Cuccaro.

I membri della giunta saranno invece: Mattia Izzo, Sara d’Esposito, Federico Ponticorvo, Andrea Somma e Gaetano Ruggiero.

Ognuno dovrà dare il proprio contributo per garantire al forum di fare grandi cose, perciò ho proposto ad ognuno dei 14 consiglieri un progetto da seguire. Nelle prossime settimane avrete già un sacco di aggiornamenti.

Permettetemi di fare alcuni ringraziamenti.

Credetemi, in questi mesi di bocconi amari ne ho dovuti mandare giù un bel po’, perciò volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino anche solo con una parola, un messaggio.

Più di tutto ringrazio i 7 consiglieri che ieri mi hanno dato la fiducia e i 138 ragazzi che sono venuti a votarmi, un risultato importante, cercherò di ripagare la vostra fiducia ogni giorno.

Tra qualche settimana, con l’assenso del forum e covid permettendo conto di aprire le riunioni a tutti i ragazzi che vorranno venire.

Dedico questa vittoria a un mio amico, non è il tipo da smancerie e non lo taggo, spero che mi capisca e spero di vederlo in questo forum.

Grazie a tutti e jamm a faticá “