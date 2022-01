Piano di Sorrento, disagi per i vaccini a Villa Fondi: ci scrivono i lettori. Riceviamo e pubblichiamo quanto ci hanno scritto dei lettori in seguito ai disagi di Villa Fondi, a Piano di Sorrento:

Salve, desidero inviare una segnalazione riguardo la scandalosa gestione delle vaccinazioni presso l’hub vaccinale di Villa Fondi da parte del Comune di Piano di Sorrento e dell’Asl Napoli 3 Sud.

In data 6 gennaio era stato annunciato ai cittadini residenti a Piano di prenotarsi per la vaccinazione su un sito web gestito direttamente dal comune, le cui prenotazioni si sono esaurite in poche ore. Da quel momento i cittadini avrebbero dovuto aspettare una email di conferma per il giorno prescelto per la vaccinazione, cosa che non è mai arrivata.

Pochi giorni dopo, invece, il comune ha fatto retromarcia ed ha annunciato ai cittadini che, in accordo con i vertici dell’Asl, per la prenotazione il sito comunale non era più valido, e questa andava fatta soltanto tramite la piattaforma regionale Soresa, a decorrere dalla data del 14 gennaio. Tuttavia gli hub vaccinali disponibili, ancora oggi, erano situati a grande distanza dal comune di Piano, impedendo ai cittadini di poter ricevere la vaccinazione presso l’hub di Villa Fondi. Non era disponibile alcun hub nelle vicinanze della penisola sorrentina, a discapito di quanto annunciato dal comune stesso.

Spero possiate fare qualcosa a riguardo avvisando la popolazione di questi incredibili disservizi.