Piano di Sorrento, disagi al Nautico, aule semivuote e professori che mancano. Rifiutata la DAD a chi è un contatto di un positivo. Ci segnalano vari disagi all’istituto nautico che, come prevedibile, ha iniziato con grosse difficoltà il 2022. Quasi 500 positivi al coronavirus Covid – 19 a Piano di Sorrento, ma il problema riguarda tutta la penisola sorrentina e la provincia di Napoli e Campania a dire il vero. Fra questi positivi , o in quarantena, anche professori e studenti. La DAD viene concessa solo ai positivi, ci segnalano casi di ragazzi in quarantena perchè contatti di positivi, ma sembra che la DAD non venga data anche se si è un contatto. Sarebbe il caso di fare come il Liceo di Meta, una settimana in DAD