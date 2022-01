Piano di Sorrento: difficoltà all’Ufficio Tecnico del Comune, tanti i contagiati. Questa quarta ondata di pandemia è caratterizzata da una forte risalita dei contagi. Fenomeno che si è verificato anche a Piano di Sorrento. Nel territorio comunale della città della Penisola Sorrentina, infatti, sono ben 486 i cittadini attualmente positivi.

Per questo motivo, dunque, all’Ufficio Tecnico del Comune di Piano di Sorrento si stanno verificando non poche difficoltà, in quanto sono tanti i dipendenti risultati positivi. Situazione che sta paralizzando l’edilizia.