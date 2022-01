Piano di Sorrento: dal 14 gennaio il nuovo modello organizzativo per la somministrazione del vaccino. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello:

Cari concittadini, dopo varie richieste ufficiali inviate al Direttore Generale Gennaro Sosto in cui si chiedeva la riorganizzazione degli accessi e quindi il ritorno alle prenotazioni, l’ASL Na3 ha determinato di adottare dal 14 gennaio un nuovo modello organizzativo per la somministrazione delle vaccinazioni contro il Covid19.

Da tale data, per l’accesso ai centri vaccinali dell’ASL Na3 e quindi anche per l’accesso all’hub vaccinale di Villa Fondi, sarà sempre obbligatorio essere muniti di prenotazione o convocazione, recandosi presso il centro esclusivamente nel giorno e nell’orario indicati e non si potrà procedere alla vaccinazione di coloro che si presenteranno in giorni o orari diversi.

Le nuove modalità organizzative sono le seguenti:

TUTTI I CITTADINI OVER 12:

PRIMA DOSE

1) occorre registrarsi sulla piattaforma: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino e attendere la convocazione da parte dell’ASL

2) in alternativa alla convocazione, è possibile la prenotazione diretta tramite apposita piattaforma prenotazioni al link https://opendayvaccini.soresa.it/

Il cittadino potrà scegliere sede, giorno e orario della somministrazione, in base alle disponibilità.

SECONDA DOSE

La prenotazione per la seconda dose è rilasciata dal centro vaccinale in sede di somministrazione della prima dose.

TERZA DOSE (BOOSTER)

I cittadini devono obbligatoriamente prenotarsi attraverso la piattaforma regionale al link: https://opendayvaccini.soresa.it/

VACCINAZIONI PEDIATRICHE (5/11 ANNI)

Per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni, i genitori possono prenotare tramite il pediatra oppure tramite registrazione alla piattaforma regionale delle adesioni utilizzando il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesionelcittadino

Occorre che entrambi i genitori esprimano il proprio consenso; in caso di assenza di uno di essi è necessario il consenso firmato del genitore assente accompagnato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I cittadini che nei giorni scorsi si sono prenotati presso l’hub vaccinale di Villa Fondi attraverso la piattaforma “comunale” per i giorni dal 17 gennaio in poi sono invitati ad effettuare, a partire dal 14.01.2022, una nuova prenotazione secondo le nuove disposizioni dell’ASL NA3SUD al link indicato https://opendayvaccini.soresa.it/.