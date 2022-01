Sul territorio comunale di Piano di Sorrento, a partire da questa sera di mercoledì 19 gennaio 2022, entreranno in vigore i divieti di sosta per potature, affidate alla La ditta “Garden Family Coop. Agricola a.r.l.” con sede in Piano di Sorrento alla Via Cavone 24, autorizzata ad occupare con macchine operatrici le aree interessate dai lavori da Via Stazione a Via Carlo Amalfi

ord_00003_18-01-2022