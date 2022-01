Piano di Sorrento, critica la situazione contagi all’Istituto Nautico. Gli studenti chiedono inutilmente un confronto con il sindaco

La città di Piano di Sorrento, sulla base dell’ultimo bollettino diffuso lo scorso 8 gennaio, conta ben 425 attualmente positivi sull’intero territorio comunale. Dati che destano preoccupazione soprattutto per la crescita rapida e si attende con ansia il prossimo report previsto per la giornata di domani. Critica la situazione anche all’Istituto Nautico “Nino Bixio” dove purtroppo ci sono docenti e studenti positivi o in quarantena. A tal proposito ci scrivono i rappresentanti dell’istituto superiore per comunicare un disagio che stanno vivendo:

La contatto per far presente ciò che sta accadendo. I rappresentanti del nautico non riescono ad avere un dialogo con il sindaco per una videoconferenza perché lui si rifiuta di risponderci in quanto legge i messaggi ma non risponde. Piano rischia una zona rossa i rappresentanti chiedono di avere un dialogo ma nessuno li ascolta . I ragazzi vanno a scuola ma con professori e ragazzi a casa perché positivi o in quarantena. Abbiamo bisogno di un sindaco per il comune di Piano che ascolti e dia spiegazioni a noi giovani. NON CHE SIA ASSENTE, NON CHE CI IGNORI.