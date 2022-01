Piano di Sorrento, auguri a Riccardo Francesco Ruocco per la Laurea in Ingegneria Informatica

Piano di Sorrento. Formuliamo i migliori auguri a Riccardo Francesco Ruocco che ha conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università Federico II di Napoli discutendo l’elaborato finale in Sistemi Multimediali avente ad oggetto “Content Based Image Retrieval e Augmented Reality per il Digital Cultural Heritage”. Un traguardo bellissimo raggiunto dopo un brillante percorso di studi fatto di dedizione e sacrifici, sostenuto dall’amore della famiglia e della mamma Francesca Maresca, cantante carottese conosciuta a livello internazionale.

A Riccardo esprimiamo le più vive congratulazioni per questo brillante traguardo e gli auguriamo che possa essere solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.