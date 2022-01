Piano di Sorrento, assembramenti in attesa dell’apertura del centro vaccinale di Villa Fondi. Le parole dell’ex sindaco Iaccarino

Piano di Sorrento. L’ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza Dott. Vincenzo Iaccarino pubblica sulla propria pagina Facebook un’immagine ricevuta da un concittadino nella quale si vede molto bene le scene insostenibili e vergognose che troppo spesso si verificano all’ingresso del centro vaccinale di Villa Fondi dove, in attesa dell’apertura dei cancelli, molte persone si assembrano per attendere di entrare e poter conquistare un numero per effettuare il vaccino. La foto parla chiaro e non necessita di troppi commenti perché si nota benissimo il mancato rispetto del divieto di assembramento.

Il commento del Dott. Iaccarino è lapidario: «Foto inviatami da cittadini che chiedono aiuto. Centinaia tra messaggi e telefonate… Poi dicono che io speculo… ma se voi siete assenti!».

Ricordiamo che nel pomeriggio l’accesso ai vaccini non necessita di prenotazione ed è quindi inevitabile la ressa dei tanti che, anche spaventati dal recente aumento dei numero dei positivi, raggiungono Villa Fondi per poter ricevere la terza dose del vaccino e tanti anche la prima o seconda dose.

Sarebbe, a questo punto, necessario un servizio d’ordine a garantire il rispetto del distanziamento e magari pensare ad un’apertura anticipata dei cancelli in modo da consentire un flusso regolare dei cittadini ed una distribuzione dei numeri di prenotazione in modo più sicuro. Perché è chiaro che con simili assembramenti il rischio dei contagi diventa elevato e con l’apertura dei cancelli è inevitabile una corsa ad accaparrarsi il fatidico numeretto che garantisce la vaccinazione.