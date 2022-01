Piano di Sorrento, assembramenti a Villa Fondi per il vaccino, c’è chi la prende a ridere . Facciamo una premessa , se la quarta ondata della pandemia ci sta travolgendo, con la variante Omicron del coronavirus Covid – 19 viralissima, non è colpa dell’amministrazione Cappiello, se vi è la corsa al vaccino la colpa è del Governo Draghi che ha ridotto il Green Pass, senza poi sincerarsi di avere le possibilità di fare i vaccini in tempo a tutti, se mancano i vaccini o vi è la disorganizzazione nella somministrazione dipende dalla Regione Campania e dall’ASL Napoli di competenza, ma se si creano gli assembramenti occorre organizzare un servizio d’ordine con la collaborazione della protezione civile , cerchiamo di evitare situazioni di contagio e li facciamo assembrare proprio all’hub vaccinale?