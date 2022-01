Piano di Sorrento, all’Istituto Nautico si sta tornando alla normalità. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi anche a causa del veloce diffondersi della variante Omicron su tutto il territorio italiano, la situazione all’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento la situazione sta tornano alla normalità.

Dopo l’iniziale momento critico, dovuto anche al fatto che purtroppo ci sono stati diversi casi di docenti e studenti positivi o in quarantena, a causa del quale i ragazzi hanno avuto timore di ritornare in classe, la dirigente e l’intero personale scolastico si stanno organizzando per riuscire a superare questa quarta ondata: i contagi ci sono, ma il tutto si sta gestendo al meglio.

Il problema principale è dovuto ai lavori di ristrutturazione dell’Istituto, realizzati dalla Città Metropolitana di Napoli, attualmente fermi. Infatti, purtroppo, questo stop è dovuto anche al fatto che il direttore dei lavori è deceduto. Per questo motivo, la parte bassa dell’edificio, tra cui la palestra, è attualmente inaccessibile.