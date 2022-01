Piano di Sorrento, acquistato presso il Bar Lena il biglietto della Lotteria Italia che ha vinto 20.000 euro

La sera del 6 gennaio c’è stata l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e la fortuna ha baciato la città di Piano di Sorrento perché uno dei tanti biglietti vincenti è stato venduto proprio nella città della penisola sorrentina. Si tratta del biglietto D195823 che ha vinto uno dei premi da 20.000 euro.

Il biglietto vincente è stato acquistato presso il Bar Lena, storico locale della città situato sulla Meta-Amalfi e punto di riferimento per chi transita sulla Statale. Ancora non si conosce chi sia il fortunato vincitore dei 20.000 euro e, vista la posizione del bar, potrebbe trattarsi sia di qualcuno della penisola sorrentina che di qualche residente in costiera amalfitana. Ma sicuramente ad aggiudicarsi il premio è stata una persona della zona considerato che, come riferisce il titolare del Bar Lena, in questo periodo non ci sono turisti.