Piano di Sorrento, a Villa Fondi vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni tra disagi e lunghe attese

Piano di Sorrento, al centro vaccinale di Villa Fondi questo pomeriggio ancora un open day destinato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Purtroppo, nonostante l’esperienza di sabato scorso quando tantissimi genitori hanno atteso a lungo fuori ai cancelli della Villa per potere accedere all’hub e far vaccinare i propri figli, anche questo pomeriggio l’organizzazione non è stata delle migliori. In tanti in fila con attese di oltre due ore, il tutto in una giornata sferzata da un vento freddo che rende ancora più difficile aspettare il proprio turno all’aperto soprattutto per i bambini sottoposti ad uno stress fisico e psicologico notevole. Un plauso va ai volontari della Croce Bianca che stanno prestando un’ottima assistenza alle persone in attesa del proprio turno.

Per completezza riportiamo anche una testimonianza fornitaci da una mamma in fila per vaccinare il figlio, prenotato tramite il pediatra. La donna riferisce che, nonostante la presenza di una lunga fila di genitori in attesa, all’improvviso è stato annunciato che l’assessore aveva disdetto l’open day pediatrico di oggi generando ovviamente la rabbia dei tanti che aspettavano anche da ore il proprio turno. Sui motivi della disdetta non sappiamo ulteriori particolari e ci limitiamo semplicmente a riportare la testimonianza di una persona che era presente sul posto.