Piano di Sorrento, a Piazza Cota per i disabili nessuna esenzione dal pagamento per la sosta sulle strisce blu

Dall’1 gennaio 2022 è stata introdotta la gratuità della sosta su strisce blu per persone disabili dotate di contrassegno auto disabili.

A prevederlo, il Decreto Infrastrutture (n. 121/2021),nel testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267 dopo l’approvazione in via definitiva il 4 novembre al Senato con 190 voti favorevoli e 34 contrari.

Attraverso questo intervento normativo si mette quindi fine ad una disparità che vedeva data a ciascun Comune la possibilità di decidere in autonomia se consentire ai veicoli in uso per il trasporto di persone disabili di parcheggiare senza pagare sulle strisce blu.

E’ stato, quindi, rafforzato quello che prima era una sorta di invito ai Comuni e che adesso è invece un obbligo: quello di prevedere la sosta gratuita su strisce blu in tutta Italia per le persone dotate di contrassegno auto disabili, qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Ma a Piano di Sorrento, nella centrale Piazza Cota, tale regolamento non è valido come specificato dalla cartellonistica sulla quale si legge: “Non sono previste esenzioni dal pagamento della sosta per disabili”.

Non possiamo fare a meno di chiederci come mai in questa piazza, cuore pulsante della città, l’esenzione dal pagamento non sia prevista. Noi ci limitiamo a segnalare questa “anomalia” sperando che qualcuno possa chiarire il mistero.