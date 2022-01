Piano di Sorrento, 47enne ritrovato senza vita in Via Cavoniello

Piano di Sorrento. Verso le 8.00 di questa mattina in Via Cavoniello è stata ritrovata una persona riversa a terra e priva di vita. A chiamare i soccorsi alcune persone che si sono trovare a passare sul posto. Purtroppo i sanitari del 118, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Si tratta del 47enne Giuseppe Gargiulo. Una persona con una vita problematica, senza fissa dimora, viveva da solo dopo essersi separato dalla moglie e spesso assumeva alcolici. Sembra che, mentre stamattina percorreva Via Cavoniello, abbia avuto un improvviso malore accasciandosi al suolo e battendo la testa sull’asfalto. Non ravvisandosi la necessità di un esame autoptico, trattandosi di una morte avvenuta per cause naturali, la salma è stata trasportata presso il Cimitero di Piano di Sorrento e domani si svolgeranno i funerali.