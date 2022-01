Piano di Sorrento, 425 contagi . L’ex sindaco Iaccarino “Situazione preoccupante si rischia di arrivare a mille, Cappiello attivi il COC”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un record poco invidiabile quello dei carottesi, avere ben 425 contagi di coronavirus Covid – 19, sicuramente la variante Omicron è stata micidiale, a questo punto ci sono oltre mille persone in quarantena e aumentando di questo passo la curva pandemica potrebbe andare ancora peggio, urge ovviamente attivare il COC, come hanno fatto altri comuni in Campania , interviene a tal proposito l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino

“Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 425 casi di positività al Covid nella sola Piano di Sorrento, un record a livello peninsulare che non è stato raggiunto neanche nella prima ondata pandemica.

Si tratta di un trend negativo in crescita esponenziale che potrebbe portarci in pochi giorni a un picco di 1000 contagi: praticamente una situazione assolutamente critica e dalle conseguenze inimmaginabili.

Credo che non si possa e non si debba più indugiare nell’adottare una serie di provvedimenti straordinari visto che la semplice organizzazione delle prenotazioni vaccinali è chiaramente insufficiente come risposta a questa situazione straordinaria.