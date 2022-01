Pesca da record nel golfo di Salerno: preso un branzino da oltre 8kg. Ieri, nel golfo di Salerno, Jacopo Gubitosi, in compagnia di Giuseppe La Rocca, entrambi nel direttivo del Circolo di pesca APSD Le Aquile di Giffoni Valle Piana, hanno catturato una rara spigola (branzino italiano) di 8kg e 160gr per una lunghezza di 88.7cm.

Un evento straordinario per il nostro territorio che, da una rapida ricerca, li vede secondi solo ad una cattura effettuata nel 2018 a Fiumicino del peso di 8kg e 400gr. Record o non record, sicuramente è un avvenimento più unico che raro, soprattutto nel nostro magnifico golfo, e che si ricorderà per molti anni.