Penisola Sorrentina, vaccinazioni Villa Fondi: già esaurite le disponibilità in piattaforma.

Finalmente si era deciso di prendere provvedimenti per ovviare all’intenso afflusso di persone che si recavano a Villa Fondi per prenotarsi per l’opem day pomeridiano.

Neanche il tempo di comunicare il link per le prenotazioni, che sono andate esaurite le date.

Fino al 2 febbraio non vi è più la disponibilità per accedere alla vaccinazione in open day durante il pomeriggio.