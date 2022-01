Penisola Sorrentina, si è spento Michele Coppola: era ex custode del cimitero

La Penisola Sorrentina è in lutto per la scomparsa di Michele Coppola all’età di anni 79, conosciuto da molti come l’ex custode del cimitero di Sant’Agnello. Ad annunciare la dolorosa perdita la moglie Titina, i figli Domenico, Elisabetta e Claudio, il genero, le nuore, la sorella Laura, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Le esequie saranno celebrate domani, venerdì 28 gennaio alle ore 9.30 nella Chiesa della SS. Trinità a Piano di Sorrento. Le più sincere condoglianze da Positanonews alla famiglia Coppola.